Como é que a Internet dá a volta ao mundo?

A informação (por exemplo, um vídeo no YouTube ou um email ) é transformada em flashes de luz que percorrem os cabos até chegar ao destino. As fibras ópticas, feitas de vidro ou plástico, guiam a luz, usando reflexão interna para manter o sinal forte ao longo do percurso.

Entre 97% e 99% do tráfego intercontinental de dados depende de cabos instalados no fundo dos oceanos que funcionam como auto-estradas para a informação digital. Só que, em vez de viajar sobre rodas, a informação viaja em feixes de luz que percorrem fibras ópticas no interior dos cabos.

Rotas dos dados

Existem mais de 500 cabos submarinos em todo o mundo. O primeiro foi colocado bem antes de se começar a sonhar com a exploração espacial, na década de 1850: na altura, para comunicar via telégrafo e sem fibra óptica. Eram essenciais para as comunicações militares.



A expansão até à extensa rede actual é reflexo dos avanços tecnológicos — em particular, a descoberta da fibra óptica na década de 1980, um meio de transmissão que utiliza fios de vidro ou plástico para conduzir luz. Tornou-se possível transferir mais dados, mais rapidamente. O boom da Internet tornou essas viagens uma necessidade.



A localização dos cabos depende da oferta e da procura. A Europa, Ásia e América Latina trocam vastas quantidades de informação com a América do Norte. É isso que justifica a densidade de cabos submarinos nessas rotas principais.