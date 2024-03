Uma cadela e uma pega-australiana eram melhores amigas. As autoridades separaram-nas quatro anos depois

Molly foi resgatada depois de ter caído do ninho e tornou-se amiga da cadela Peggy. O departamento do Meio Ambiente do país levou a ave por ser uma espécie selvagem.

Molly, uma pega-australiana, e Peggy, uma cadela de raça staffordshire bull terrier, são as melhores amigas desde 2020, ano em que a ave foi resgatada por um casal de Queensland, na Austrália, depois de ter caído de um ninho.

A amizade, que os donos descrevem como “improvável”, ficou conhecida nas redes sociais e até serviu de inspiração para um livro infantil. Na conta de Instagram @peggyandmolly são vários os vídeos dos animais a brincarem e a dormirem juntos. No início de Março, o departamento do Meio Ambiente, Ciência e Educação do país (DESI, na sigla original) decidiu que a pega, uma espécie selvagem, não poderia viver como animal de companhia e retirou o pássaro aos tutores.

Num vídeo publicado no Instagram na terça-feira, 26 de Março, Juliette Wells e Reece Mortensen disseram ter recebido a primeira visita do DESI a 13 Junho de 2023. Nessa altura, recusaram-se a entregar a ave e tentaram saber o que teriam de fazer para poderem continuar a cuidar dela. No entanto, a 1 de Março foram obrigados a entregar Molly e separar as melhores amigas.

“Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para trabalhar com o departamento, incluindo a formação e também a obtenção da minha licença de vida selvagem”, explicou Reece Mortensen.

O casal tem utilizado as redes sociais para recordar a ausência de Molly e pedir aos 733 mil seguidores para enviarem um email ao departamento para resolverem a situação. A par disto, criaram uma petição online que já reuniu mais de 77 mil assinaturas e o apoio do primeiro-ministro de Queensland, Steven Miles.

“Conheço o nosso departamento de Meio Ambiente, já fui ministro deles. Sei que levam muito a sério as responsabilidades que têm perante a lei, mas acho que nestas circunstâncias há espaço para alguma flexibilidade. Apelo apenas para que trabalhem com os cuidadores de Molly para estes receberem a formação necessária para cuidarem da ave para que ela possa voltar para casa”, declarou, citado pelo Guardian.

Segundo Juliette Wells, Molly foi levada depois de o departamento ter recebido denúncias de várias pessoas que não concordam que uma espécie selvagem seja tratada com um animal de companhia.

Num comunicado citado pela CNN, fonte deste organismo disse entender o ponto de vista das pessoas que querem reunir Molly e Peggy, mas destacou que as pegas-australianas são animais selvagens e que só deveriam ser manuseadas por humanos temporariamente quando precisam de reabilitação.

"Os animais que estão em reabilitação não devem conviver com animais domésticos devido ao potencial de stress a que estão sujeitos e aos riscos de impressão comportamental [preferências por estímulos] e de transmissão de doenças. Os animais selvagens devem continuar selvagens", lê-se no documento.

O porta-voz explica ainda que o casal nunca teve autorização das autoridades australianas ou licença para ficar com a ave e, como tal, não estava a cumprir a Lei australiana de Conservação da Natureza de 1992. As pegas-australianas e são uma das espécies protegidas na Austrália e podem viver até aos 30 anos.

Apesar da petição, o departamento está à procura de um espaço adequado que possa receber o animal.

“A pega está actualmente sob os cuidados do DESI. Infelizmente, está muito habituada ao contacto humano e não podemos devolvê-la à natureza”, acrescentou.

O casal, por outro lado, garante que vai continuar a fazer tudo para reaver Molly, alegando que a ave teria morrido se não tivesse sido resgatada quando caiu do ninho ainda bebé.