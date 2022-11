“Aí vem outro”: catatua atira vasos de quarto andar de prédio na Austrália

Uma catatua-de-crista-amarela foi filmada a atirar vários vasos abaixo da varanda do quarto andar de um prédio em Melbourne, na Austrália. O episódio aconteceu esta semana e foi captado por uma das pessoas que passava na rua de Flinders Lane e parou antes de levar com um vaso de flores na cabeça.

Apesar de o episódio ser caricato, as pessoas reagiam como se nada fosse e contornavam calmamente os vasos para não serem atingidos. No quarto andar, a catatua lançava outro e assistia à queda. Depois avançava para o próximo.

“Aí vem outro”, disse uma das pessoas, antes de o animal puxar o vaso com o bico e atirá-lo. Primeiro bateu numa carrinha que estava estacionada na berma da estrada e depois no passeio.

A catatua só parou quando se livrou de todos os vasos que estavam na varanda e depois fugiu. Em apenas dois dias, o vídeo ficou viral e, escreve o Guardian, teve mais de 1,5 milhões de visualizações. Paul Dennis, um dos moradores do prédio, não se apercebeu do que estava a acontecer até ser alertado pelo electricista, que quase levou com um vaso na cabeça, acrescenta o jornal.