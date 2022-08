Na Turquia, um urso ficou pedrado depois de comer muito mel alucinogénio

Um urso castanho foi encontrado, esta quinta-feira, numa floresta da Turquia visivelmente alterado, depois de ter comido uma quantidade excessiva de mel alucinogénio. O animal foi, entretanto, resgatado por populares na província turca de Duzce, no Noroeste do país.

As imagens mostram o urso, ainda uma cria, com as mãos sobre a barriga e a choramingar na parte de trás de uma carrinha pick-up. Por detrás do estado estará o consumo de “mel louco” conhecido na Turquia por “deli bal”, um tipo de mel que contém propriedades alucinogénias.

Apesar de queixoso, as autoridades turcas garantiram que o animal está bem e já foi levado a um veterinário encontrando-se, neste momento, a receber tratamento.

O Ministério da Agricultura da Turquia adiantou que o urso será libertado nos próximos dias, mas não sem antes receber um nome. E ficar totalmente recuperado.