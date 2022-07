Simba é uma cabra paquistanesa com orelhas de Dumbo — medem 50cm

A cabra nasceu há um mês em Karachi, no Paquistão, com orelhas muito longas. Chama-se Simba , mas foram as orelhas de Dumbo que lhe valeram a fama num país com história na caprinocultura.

Uma jovem cabra paquistanesa tornou-se uma celebridade nacional no Paquistão por ter orelhas (mesmo) muito longas. Com cerca de 50 centímetros de comprimento, as orelhas de Simba podem criar uma nova categoria do Guinness World Records e levar o prémio de “cabra com as orelhas mais longas”, segundo o dono, o criador de cabras Mohammed Hasan Narejo.

Simba nasceu há um mês em Karachi. É uma cabra anglo-nubiana, uma raça conhecida pelas orelhas longas e caídas que ajudam na adaptação a climas quentes. Ainda assim, as orelhas de Simba já ultrapassaram o comprimento médio da sua raça. Para evitar que o cabrito tropece nas próprias orelhas, Mohammed muitas vezes apanha-as, dobra-as e pousa-as no dorso de Simba. O paquistanês projectou, ainda, uma coleira especial que permite que Simba enrole as orelhas à volta do pescoço.

Baby goat "Simba" in Karachi, Pakistan has made a world record with its ears as long as 48 centimeters, very much longer than the normal size of ears.https://t.co/YM9lJZDNtw



??: Yousuf Khan pic.twitter.com/z6kZnrbpwl — Anadolu Images (@anadoluimages) June 17, 2022

O plano de Mohammed é tornar Simba famoso e promover a imagem do Paquistão como uma das principais nações da caprinocultura. “Com 12 dias, ele já apareceu em todas os meios de comunicação nacionais e internacionais — e ganhou um concurso de beleza”, declarou o dono do cabrito, citado pela agência de notícias francesa AFP.

Apesar disso, Mohammed teme que a fama de Simba atraia o mau-olhado, principalmente dos outros criadores de cabras da região. O criador decidiu recorrer às orações e tradições para proteger o cabrito. “Seguindo uma longa tradição que herdamos dos nossos anciãos, amarramos um fio preto ao redor dele que é fortificado com versos do Alcorão”, afirma o paquistanês, acrescentando que recita para o animal trechos do Alcorão, livro sagrado que, segundo a fé muçulmana, foi ditado por Alá (Deus) ao profeta Maomé.

​Anteriormente, o Guinness World Records reconheceu a coonhound nourte-americana Lou como recordista da categoria “orelhas mais longas num cão (vivo)”. As orelhas da coonhound preta e castanha têm, cada uma, 34 centímetros de comprimento. Paige Olsen, dona de Lou e técnica veterinária, explicou ao Guiness em Setembro de 2021 que “todos os coonhounds pretos e castanhos têm belas orelhas longas, algumas são apenas mais longas que outras” e garantiu que a cachorra não requer nenhum cuidado especial devido ao comprimento das orelhas.