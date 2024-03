1. Globalmente, em termos agregados, as migrações internacionais são um fenómeno minoritário, excepcional. Não chega a 5% a percentagem da população mundial que vive fora do país em que nasceu. As razões desta realidade, para muitos surpreendente, são várias: os custos económicos das migrações, o desconhecimento de destinos alternativos viáveis, a necessidade de cortar com rotinas e laços sociais, o que transforma migração em insegurança, mas também múltiplos obstáculos à mobilidade num mundo de estados nacionais. Obstáculos político-administrativos, às vezes reforçados com barreiras físicas. Entre estas, destacam-se os muros que, um pouco por todo o lado, visam impedir a mobilidade migratória.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt