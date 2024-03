Para quando uma Comissão da Verdade do Colonialismo Português?

No ano em que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, o Estado Português tem a responsabilidade de criar uma Comissão da Verdade que investigue o seu próprio passado.

Os legados do colonialismo português continuam a viver entre nós. Vivem de forma dispersa, desde as expressões triviais que usamos no dia a dia aos mais abomináveis crimes racistas. Vivem nos nossos livros de história, nos nossos monumentos, nas nossas ruas. Vivem nos discursos de políticos que reivindicam o ‘espírito das descobertas’ para projetar imagens de grandeza e vitória. Vivem nos discursos xenófobos sobre a imigração e vivem nos regimes de trabalho praticados nas plantações do nosso país. Em Portugal, os legados do colonialismo português e os mitos que o sustentaram vivem em todo o lado – o colonialismo português continua a discriminar e a matar.