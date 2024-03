Saxofonista Rodrigo Amado apresenta-se em Abril, em Lisboa, com o quarteto The Bridge

O saxofonista Rodrigo Amado, apontado pela crítica internacional como um dos melhores saxofonistas tenores da actualidade, apresenta-se no dia 6 de Abril, às 21h, com o seu quarteto The Bridge, no Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa.

Pelo nono ano consecutivo, Rodrigo Amado foi nomeado pelo El Intruso International Critics Poll, painel constituído por mais de 50 críticos de 18 países, como um dos cinco melhores saxofonistas tenores em actividade, cita o comunicado do CCB.

O crítico norte-americano Stuart Broomer referiu-se a Amado como "um mestre emergente de uma grande tradição, mais evidente a cada nova gravação ou concerto".

O quarteto conta com o pianista alemão Alexander von Schlippenbach, o contrabaixista norueguês Ingebrigt Håker Flaten e o baterista norte-americano Gerry Hemingway. Esta banda "representa um mergulho profundo nas suas próprias raízes formativas, algo com que tem vindo a lidar, cada vez mais, nos últimos anos. Com Schlippenbach, Håker Flaten e Hemingway a seu lado, Amado terá o contexto perfeito para explorar os materiais clássicos que considera serem a base do seu percurso como músico, um impulso que é parte dele e parte da história", lê-se no comunicado divulgado pelo CCB.

Este quarteto "cujo nome representa, além de uma homenagem directa a [ao saxofonista] Sonny Rollins, [é] uma ponte entre diferentes línguas, origens e gerações, todas unidas através da improvisação".