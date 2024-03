Alemanha quer proibir cães salsicha e outros com “anomalias no sistema esquelético”

Os cães salsicha, os beagles, os boxers e os schnauzers são algumas das raças que podem vir a ser proibidas na Alemanha. O tema surge um mês depois de o Governo do país ter anunciado um novo projecto de lei de protecção animal que quer proibir as raças que têm problemas de saúde ou malformações genéticas, incluindo dificuldades motoras, problemas nos órgãos internos ou pouco tempo de vida.

Segundo o The Telegraph, a proposta pretende acabar com as “anomalias esqueléticas” decorrentes da fisionomia de algumas raças e está a gerar discórdia na Alemanha, principalmente por causa dos dachshund (cães salsicha).

Estes animais, que são uma das raças mais populares no país, são conhecidos por serem pequenos, terem as pernas curtas e o dorso e o focinho comprido, características que tendem a provocar lesões na coluna vertebral. O clube de canicultura alemão (VHD, na sigla original) entende, por isso, que a genética dos cães salsicha é motivo suficiente para o Governo proibir a raça.

Em declarações ao diário britânico, fonte do Ministério da Agricultura da Alemanha afirmou que estes cães não vão deixar de existir no país e explicou que o projecto de lei se refere apenas à proibição do que apelidou de "reprodução por tortura", ou seja, com características que provoquem “dor e sofrimento” às espécies.

Ainda assim, o clube de canicultura da Alemanha diz que estes motivos são “vagos” e, no dia 21 de Março, lançou uma petição para evitar “interpretações incorrectas ou exageradas” e proteger os cães salsicha.

"Muitas das alterações propostas, tal como a regulamentação do comércio de animais online ou a tomada de medidas contra o comércio ilegal de cães fazem sentido, mas a nova lei de protecção dos animais apresenta requisitos que podem significar o fim de muitas raças de cães saudáveis na Alemanha", lê-se na petição da VDH. No Facebook, repetem-se as publicações contra a proposta.

Em comunicado, o clube de canicultura acredita que o Governo alemão vai proibir a reprodução de qualquer raça de cão que seja visualmente diferente de um lobo. Até agora, a petição reuniu 14 mil assinaturas, escreve a Sky News.

A par disto, escreve a mesma fonte, o clube acredita que se a proposta se tornar lei, os boxers, pugs, bulldogs franceses e ingleses —​ raças com focinho achatado e problemas de respiratórios —, assim como os cocker spaniels e poodles podem ser banidos do país.

Cães com direito a museu

Segundo o The Telegraph, a criação de dachshunds começou na Idade Média, altura em que eram utilizados para a caça por serem pequenos e conseguirem perseguir as presas que se escondiam no interior de tocas. As duas patas dianteiras, que são mais longas e ligeiramente curvadas, permitem-lhes escavar com facilidade.

A popularidade desta raça na Alemanha levou, em 2018, à criação do Dackelmuseum (museu do cão salsicha, em tradução livre) na cidade de Regensburg, na Baviera. Segundo o site do museu, estão expostos mais de 30 mil objectos relacionados com estes animais.

O físico alemão Albert Einstein ou o kaiser alemão Guilherme II são algumas das figuras históricas que foram donos de cães salsicha. Esta raça também foi a mascote dos Jogos Olímpicos de Munique em 1972.