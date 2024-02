Cães pequenos com focinho comprido são os que vivem mais tempo, diz estudo

Não é novidade que os cães com focinho achatado (os chamados braquicéfalos) desenvolvem vários problemas de saúde que podem encurtar o tempo de vida. Agora, um novo estudo publicado esta quinta-feira na revista Scientific Reports revela que as raças de porte pequeno e focinho comprido (dolicocéfalos) são as que vivem mais anos. Pelo menos no Reino Unido.

Para chegarem a esta conclusão, a investigadora britânica Kirsten McMillan e a restante equipa analisaram dados de 584.734 cães de 155 raças puras e cruzadas registadas neste país. Para tal, utilizaram bases de dados de 18 fontes, incluindo registos veterinários, de associações de protecção animal e companhias de seguros para animais de companhia.

Todas as fontes especificavam qual a raça do cão, o sexo, a data de nascimento e, quando aplicável, a data da morte. Dos mais de 500 animais, quase 300 (284.734) já tinham morrido.

Terminada esta fase, a equipa dividiu as raças de cães em três tamanhos — pequeno, médio e grande —​, formato do focinho (curto ou braquicéfalo, médio ou mesocéfalo e comprido ou dolicocéfalo) e sexo.

A esperança média de vida foi calculada individualmente para todas elas. No estudo, Kirsten McMillan e os colegas descobriram que os cães ou cadelas de pequeno porte e focinho comprido, como é o caso dos salsichas, são os que vivem mais anos: 13,3, mais precisamente.

Já os animais de porte médio e focinho curto têm um tempo de vida de que ronda os nove anos. Se forem machos, vivem em média 9,1 anos e se forem fêmeas 9,6.

Na investigação, lê-se ainda que as raças puras têm uma esperança média de vida mais alta (12,7 anos) do que as cruzadas (12 anos). A par disto, e independentemente da raça, as cadelas costumam viver mais tempo do que os cães, uma diferença de 12,7 anos para 12,4, respectivamente.

Em relação à esperança média de vida das raças mais conhecidas, o estudo destaca que os terriers vivem 14,2 anos, os border collies e labradores retrievers 13,1, os pugs 11,6 anos, os bulldogs e bulldogs francês 9,8 anos e os mastiff 9 anos.

Apesar dos resultados, os investigadores destacam que os dados representam apenas as raças que foram registadas no Reino Unido e destacam a necessidade de se fazer um novo estudo para apurar a esperança média de vida dos chamados "designer dogs" (raças de cães híbridos, em tradução livre), isto é, as que resultam do cruzamento de dois cães de raças puras.

Os labradoodles, cruzamento entre labrador e poodle; os saint berdoodle​, mistura de são Bernardo e poodle; e os cockapoos, resultado da reprodução entre um cocker spaniel e um poodle, são alguns exemplos.