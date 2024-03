Palestinianos morrem afogados a tentar alcançar comida que caiu no mar

Quando não se vê comida há dias faz-se o que for preciso para alcançar qualquer vislumbre de alimentos: na Faixa de Gaza, isso pode significar entrar no mar com correntes fortes mesmo se não se souber nadar. Enquanto a fila de camiões com ajuda que Israel não deixar passar a fronteira vai crescendo, vários países atiram comida de aviões. Só que às vezes os pára-quedas falham e 12 já se afogaram quando se lançaram ao mar para tentar chegar a pacotes que ajuda que caíram na água.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt