Em 1926, na primeira linha electrificada do país, houve o cuidado de colocar os postes no lado contrário ao do rio para que os passageiros melhor desfrutassem da paisagem.

A modernização em curso na Linha de Cascais quebra uma prática de cem anos que consistiu em evitar colocar os postes que suportam a catenária (cabo de alta tensão sobre a linha) do lado do rio e do mar. O objectivo era manter a vista limpa para os passageiros que podiam, assim, melhor contemplar a paisagem entre o Cais do Sodré e Cascais.