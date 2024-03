Boas ideias para levar (ou não) a Páscoa para casa

Do folar ao cabrito, entre ovos e outras iguarias. As tradições, até reinventadas, são muitas, mas nem sempre há tempo para as confeccionar. Uma mão-cheia de propostas de última hora na área de Lisboa

Panettone e brioche da Gleba

Para compor a mesa de Páscoa, a padaria Gleba lança o Panettone Especial de Páscoa (28,95€), um bolo com chocolate e amêndoas, feito com uma massa de 36 horas de fermentação natural, que a torna "mais macia, húmida e ainda mais fácil de digerir", diz a marca em comunicado. O seu interior é recheado com pepitas de três chocolates (negro, branco e de leite) e amêndoas torradas. O topo é estaladiço, coberto com cristais de açúcar e amêndoas inteiras e laminadas.

Com os mesmos ingredientes, mas num formato "mais económico", existe o Bauletto Especial de Páscoa (12,95€). E para quem prefere versões ainda mais pequenas, existem o Mini Panettone Especial de Páscoa. Como a Páscoa não se faz só de doces, a Gleba propõe ainda um Brioche Salgado (13,95€), produzido com massa brioche fofa e amanteigada, à qual se juntaram pedaços de chouriças saloias, tomate seco e cebola caramelizada.

Na região da Grande Lisboa existem 13 lojas Gleba, a abertura mais recente foi no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, e no Alegro Montijo. As encomendas poderão ser recebidas em casa, basta fazê-las no site.

Ovos de colher na GS Patisserie

Guilherme Santana é o chef pasteleiro por detrás do projecto GS Patisserie, desde 2014. Para esta Páscoa, apresenta um menu inspirado na sua última temporada no Brasil, de onde é originalmente. O chef trouxe os tradicionais ovos de colher e também ovos trufados. Destaque para o "Brigadeirudo: um delicioso ovo de colher com bolo de chocolate húmido e um viciante e cremoso brigadeiro, numa verdadeira carta aberta de amor ao tradicional doce brasileiro", descreve em comunicado. O Brownie Salgado com mousse de caramelo salgado e amendoim; o Amor de limão, "uma verdadeira sobremesa dentro de um ovo". As encomendas devem ser feitas nas redes sociais da marca e as entregas podem ser feitas em Lisboa e Cascais. Os preços dos ovos, com cerca de meio quilo, começam nos 30€.

Folar e chocolates no Penha Longa

Todos os anos, o chef de pastelaria Francisco Siopa inspira-se para apresentar um folar diferente. Desta vez, o mote foi Alice no País das Maravilhas e o folar inspira-se no simbolismo do conto onde "nada parece fazer sentido, mas, ao mesmo tempo, há uma lógica subjacente a tudo, que pode ser desvendada a cada camada e fatia, tornando a degustação uma experiência única", diz-se em comunicado.

Assim, o folar deste ano é feito sem chocolate e sem açúcares processados. Tem como base um praliné de pistáchio, damascos, baunilha e laranja, ao qual é adicionado uma mistura de erva-doce, canela, polpa de cacau e amêndoa amarga. A cobertura é feita de uma ganache rica de pistáchio, com pistáchios torrados, grãos dourados de chocolate, flores de chocolate, dando lhe um ar de “conto de fadas” (39€). Está disponível de até 10 de Abril.

Além do folar, a equipa de Siopa criou quatro sobremesas de assinatura (cada 12€), seguindo o mesmo tema do livro de Lewis Carroll: “Alice” com chocolate gold, maçã e noz pecan; “Mad Hatter” com morangos, pistáchio e creme fraiche; “White Rabbit” com chá, tangerina e pinhão; e “Cheshire Cat” com chocolate e avelã. Estas sobremesas estarão disponíveis durante todo o ano. A equipa de pastelaria criou ainda um lingote (8€) e tabletes de chocolate (12€).

Quanto ao almoço de Páscoa, não existe a opção de levar para casa, mas pode fazê-lo no restaurante Penha Longa Mercatto (82€ para adultos e 41€ para crianças dos 4 aos 12 anos), com opções saudáveis, uma estação dedicada ao marisco, uma estação do chef com pratos preparados à frente do cliente, um buffet de quentes e um rol de sobremesas irresistíveis.

Cabrito e folar do Pica-Pau

Fica em plena Rua da Escola Politécnica, em Lisboa, e tem duas propostas gastronómicas a pensar nesta época: o Cabrito Assado com Arroz de Forno e o Folar, da autoria do chef Luís Gaspar. Pode ser optar por marcar mesa para o próximo domingo, mas também pode encomendar e levar para casa e, no caso do cabrito, finalizar no forno. Para isso, os clientes receberão as instruções para finalizarem o prato no forno e, de seguida, cumprirem as dicas para a caramelização e empratamento.

Penha Longa Resort Estrada da Lagoa Azul, Linhó, Sintra

Telefone: 219 249 000

E-mail: restaurants@penhalonga.com

“O nosso cabrito, de origem nacional, é assado lentamente no forno, como manda a tradição. Perfumado com os aromas do tomilho e alecrim, apresenta-se tenro e suculento”, explica Luís Gaspar, em comunicado de imprensa. “É acompanhado por arroz preparado no forno, enriquecido com enchidos regionais portugueses e os sucos da assadura do cabrito.” A dose para duas pessoas custa 40€. Para a sobremesa, a proposta é um típico folar doce pascal, aromatizado com erva-doce e canela (15€).

O ovo, o folar e as surpresas do Ritz

O Ritz Four Seasons Hotel Lisboa veste-se a preceito para receber a Páscoa, que pode ser servida num brunch temático neste domingo (195€ para adulto, 97,5€ para crianças dos 6 aos 12 anos e oferta para crianças com menos de 6 anos) e de diferentes doces e sobremesas para quem quiser levar para casa. O chef pasteleiro Diogo Lopes criou um ovo de Páscoa em forma de colmeia (62€). “Feito à mão com chocolate branco da Costa do Marfim 35% cacau Valrhona, parece quase demasiado bom para comer, mas abra-o! Pois dentro do Ovo vai encontrar uma selecção de bombons de avelã, lascas de chocolate preto e de chocolate branco, e pequenos ovos com flor de sal”, descreve o chef.​

Restaurante Pica-Pau Rua da Escola Politécnica, 27, Lisboa

Telefone: 212 698 509

Site: https://www.restaurantepicapau.pt

Existe ainda o Bolo de Páscoa, feito de cenoura, com chocolate Nyangbo e café (5€); a tradicional Trança de Chocolate ou Babka (56€); ou Trança de Creme de Amêndoa e Gila (49€) e os Lollipops de Salame de Chocolate (58€). Também pode encomendar o cabaz de caça aos ovos (58€), que inclui seis ovos de chocolate artesanais recheados, bem como pistas de caça aos ovos da Páscoa já preparadas para as crianças brincarem à procura dos ovos de chocolate pela casa ou no jardim.

Chocolates do Tivoli

A Tivoli Hotels & Resorts apresenta uma colecção de tabletes de chocolate para assinalar a Páscoa. São oito barras produzidas pela equipa do Glee Boutique Café, e cada uma representa a essência única de cada um dos hotéis de cinco estrelas da Tivoli na Europa. "Desde o caloroso Tivoli Marina Vilamoura até o encantador Tivoli Portopiccolo, cada hotel tem a sua própria tablete de chocolate com um sabor único e uma história dedicada", diz a marca em comunicado. Cada barra tem um sabor diferente inspirado pelo hotel que representa. Esta colecção está à venda nos hotéis e na loja online do Glee Boutique Café, com o valor de 5€ por barra ou 40€ a colecção.

Ritz Four Seasons Hotel Rua Rodrigo da Fonseca, 88, Lisboa

Telefone: 213 811 401

E-mail: restaurants.lisbon@fourseasons.com

Para os mais gulosos, no Tivoli Marina Vilamoura, o Glee Boutique Hotel propõe ainda Ovo de Páscoa de Amendoim e Morango, Ovo de Páscoa de Cassis e Lima, Ovo de Páscoa de Pistácio e Yuzu; e ainda Ovos de Páscoa Ruby e Gold, em versão chocolate branco e negro, e os bombons em formato de Ovo de Marshmallow com Goma de Framboesa e Ovo de praliné de amêndoa e feuillantine.

Durante toda a quadra festiva, o Glee Boutique Café irá ainda realizar uma exposição de esculturas de chocolate, "oportunidade para experienciar toda a mestria e criatividade do chef pasteleiro Patrick Mestre. No sábado, das 10h às 17h, o Jardim de Inverno recebe produtores e artesãos da região do Algarve. Mel, medronho e melosa; gin, conservas e flor de sal; compotas caseiras e vinhos e ainda trabalhos de design e ilustração, são algumas das ofertas do Mercado de Páscoa.