PRR: os seis pontos críticos (pelo menos) antes de pedir o quinto cheque

Antes de bater à porta de Bruxelas e pedir os 2775 milhões de euros do quinto cheque do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), Portugal vai ter de resolver seis assuntos, e não apenas os dois (reforma do Governo e incentivos ao mercado de capitais) que esta semana têm tido mais presença no debate público.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt