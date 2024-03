Orquestra Jazz de Matosinhos edita concerto com curadoria de Zuza Homem de Mello

Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses, gravado em 2019 pela OJM em Matosinhos com curadoria do musicólogo brasileiro é editado esta quinta-feira em CD duplo

Cinco anos depois da sua gravação ao vivo, chega finalmente a disco o concerto resultante da colaboração entre o musicólogo brasileiro Zuza Homem de Mello (também jornalista, crítico, investigador, radialista, escritor e produtor) e a Orquestra Jazz de Matosinhos. Realizado na noite de 12 de Abril de 2019, na Tanoaria da Casa da Arquitectura em Matosinhos, no âmbito da exposição Infinito Vão – 90 Anos de Arquitetura Brasileira, o concerto teve o baterista gaúcho Kiko Freitas por convidado, Zuza por curador e Pedro Guedes na direcção musical.

O disco, em CD duplo, que é editado esta quinta-feira em simultâneo em Portugal e no Brasil (com chancelas da CARA e da Biscoito Fino), inclui doze temas, com arranjos assinados por cinco arranjadores brasileiros, a convite de Zuza e da OJM. Nelson Aires, que contribuiu com duas composições suas (Organdi e gomalina e Só xote), fez um arranjo para Corcovado, de António Carlos Jobim; Mario Adnet fez arranjos para outro tema de Jobim, Wave, e para Nanã (coisa n.º 5), de Moacir Santos e Mário Telles; Nailor “Proveta”, que também entrou com uma composição sua (Vovô Manuel), arranjou Sempre, de K-Ximbinho, e Linha de passe, de João Bosco e Aldir Blanc; Antonio Adolfo trouxe a sua 2099 e fez arranjos para Carinhoso, de Pixinguinha e João de Barro; e, por fim, Letieres Leite, que contribuiu para o lote com a sua Dasarábias, assinou os arranjos de Canto para Nanã, de Dorival Caymmi.

Com Kiko Freitas e Gabi Guedes como solistas convidados, o primeiro na bateria e o segundo nos atabaques, a Orquestra Jazz de Matosinhos teve neste trabalho a seguinte composição: nas madeiras, João Guimarães, João Pedro Brandão, Mário Santos, Hristo Goleminov, José Pedro Coelho e Rui Teixeira; nos trompetes e fliscornes, Luís Macedo, Ricardo Formoso, Rogério Ribeiro e Javier Pereiro; nos trombones, Andreia Santos, Gil Silva, Daniel Dias, Álvaro Pinto e Gonçalo Dias; no piano, Miguel Meirinhos; na guitarra, Cláudio César Ribeiro; no contrabaixo e baixo, Filipe Louro; e na percussão, Andrés Tarabbia “Pancho”.

Depois desse concerto, cujo nome é agora replicado no disco, Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses, já duas destas figuras nos deixaram: Zuza Homem de Mello morreu em 4 de Outubro de 2020 e o maestro e arranjador Letieres Leite em 27 de Outubro de 2021. Aliás, esta edição é apresentada pela OJM como, “antes de tudo, uma homenagem a Zuza Homem de Mello, quatro anos depois do seu desaparecimento”.

Foto A capa do disco

Este registo, que agora ganha forma física, trazendo para as casas de quem o adquirir a intensa e excitante atmosfera musical que se viveu naquela noite de 2019, ajudará a preservar a memória de um concerto único.