Vem aí uma Páscoa cinzenta e chuvosa. Chuva e vento acalmam esta quinta-feira

Ainda não é desta que volta o tempo de Primavera. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) confirma que a precipitação e o vento continuam nos próximos dias. No entanto, a situação torna-se um pouco mais calma a partir da tarde desta quinta-feira, 28 de Março. Ainda assim, a chuva é garantida no fim-de-semana de Páscoa.

“Para os próximos dias, vamos continuar com a ocorrência de precipitação por todo o território. Até dia 31, há possibilidade de precipitação na forma de neve acima dos 1000/1200 metros, nas serras do extremo norte e na Serra da Estrela”, conta Madalena Rodrigues, meteorologista de serviço do IPMA.

O estado do tempo dos últimos dias deve-se à passagem da depressão Nélson. “Apesar de não influenciar directamente, as ondulações frontais que vão passar por todo o território estão associadas a ela”, remata a meteorologista.

No entanto, acredita-se que o pior já passou. “Esta quinta-feira é o dia em que temos mais precipitação. A partir da tarde, a precipitação acalma um pouco. Depois das 20h, os avisos de precipitação e de rajadas de vento terminam e teremos situações diferentes nos próximos dias. Os aguaceiros podem ser pontualmente fortes e acompanhados por trovoada ou queda de granizo mas são casos mais isolados, com uma precipitação menos persistente”, explica Madalena Rodrigues.

A meteorologista do IPMA reforça que o vento “não continuará com a intensidade dos últimos dias”. No litoral norte e centro, terras altas e, em especial, na zona do cabo Carvoeiro, os ventos podem ser pontualmente fortes “mas não ultrapassando os 40 quilómetros por hora (km/h)”. No entanto, “a partir das 20h desta quinta-feira, há uma diminuição da intensidade do vento e já fica mais moderado”.

E como estará o tempo no domingo de Páscoa? O IPMA afirma que “tudo indica que será uma Páscoa molhada”, especialmente no Norte e Centro. A região sul estará “mais protegida” mas a precipitação pode ser intensa no Minho e na região Centro. Ainda assim, a meteorologista sublinha que a situação ainda pode mudar e está em constante actualização.

O IPMA garante que a “tarde desta quinta-feira ainda merece alguns cuidados”. Na quarta-feira, a Protecção Civil registou 888 ocorrências devido ao mau tempo até às 22h20. De acordo com a Lusa, registaram-se “quedas de árvores, inundações e quedas de estruturas”. As zonas mais afectadas foram a Grande Lisboa, Setúbal, Oeste, Coimbra e Área Metropolitana do Porto. Em Lisboa, vários cidadãos gravaram e publicaram imagens nas redes sociais das ruas completamente inundadas.

Texto editado por Mariana Adam