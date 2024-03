Serviu para alguma coisa andar um juiz durante seis anos a maçar os leitores com as suas escritas? Se tiver valido para se conhecer melhor a justiça e os juízes, dou-me por satisfeito.

Chega hoje ao fim esta coluna de opinião com a publicação do 152.º artigo. Talvez não fosse necessário, mas a qualidade em que assino os textos impõe responsabilidades especiais e faço questão de dizer que as mais de 800 horas gastas na preparação e escrita foram dadas sem receber um cêntimo. Cheguei aqui em Abril de 2018, sem conhecer as pessoas que mandavam no jornal. Saio seis anos depois, de regresso ao silêncio, exactamente pela mesma porta do recato por onde entrei. A razão é simples: terminadas as funções de representação, as opiniões que expresso perdem legitimidade e deixam de ter interesse.