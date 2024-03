Nuno Matos é o novo líder dos juízes portugueses

Eleito por uma diferença de dois votos, Nuno Matos é o novo líder da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. O magistrado, que é do Porto, mas está colocado no Tribunal da Relação de Lisboa, teve 813 juízes a votarem nele, contra os 811 do seu adversário, Moreira das Neves.

Com 53 anos, Nuno Matos reivindica aumentos salariais para a classe, alegando que hoje em dia os juízes são obrigados a passar demasiado tempo nos tribunais de primeira instância antes de serem promovidos.

O facto de o valor do salário médio em Portugal se ficar pelos 1505 euros brutos não o demove das suas pretensões: “E se fôssemos comparar os ordenados dos juízes com os dos altos quadros da administração pública?”, argumenta, explicando que hoje em dia a progressão na judicatura é demasiado lenta. “Dantes passavam-se 18 ou 19 anos na primeira instância, antes de se subir a um Tribunal da Relação. Hoje isso demora 26 a 27 anos”. Daí que o seu programa eleitoral proponha mais diuturnidades e ainda o aumento do pagamento do serviço prestado ao fim-de-semana.

Juntamente com a falta de vocações para a profissão e as condições de funcionamento dos tribunais - nomeadamente no que respeita ao sistema informático, cujos frequentes bloqueios ocasionam demasiadas paragens no serviço -, a escassez de oficiais de justiça é, para Nuno Matos, um dos principais problemas com que se confronta a classe. O périplo que fez pelo país na sua campanha eleitoral demonstra-o: “Em Cascais encontrei uma secção do tribunal fechada por falta de funcionários”, relata.

Ao magistrado não agrada a exposição mediática do seu antecessor no cargo, Manuel Ramos Soares, que liderava a associação desde 2018. Isto apesar de reconhecer que a justiça “tem de saber comunicar” com os cidadãos. Mas com conta, peso e medida, defende.

Mais de 90% dos juízes portugueses estão inscritos nesta associação sindical. Apesar de derrotado para a direcção nacional, Moreira das Neves venceu as direcções regionais do centro e do sul. A estreita margem de vitória de Nuno Matos e a elevada afluência - foi a eleição mais concorrida de sempre, e a primeira em que se podia votar por via electrónica - obrigou a uma recontagem de votos que se prolongou pela madrugada deste domingo.