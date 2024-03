TAP fecha 2023 com um lucro recorde de 177,3 milhões de euros

A TAP terminou o ano passado com indicadores históricos de desempenho: um lucro recorde de 177,3 milhões de euros e receitas de 4,2 mil milhões de euros, pela primeira vez acima da fasquia dos quatro mil milhões. No caso dos lucros, trata-se de um crescimento substancial face aos 65,6 milhões registados no ano anterior. Nas receitas, a melhoria foi de 20,9%.

De acordo com o comunicado divulgado pela TAP esta quarta-feira, o presidente-executivo da companhia Luís Rodrigues sublinha que que “os bons resultados de 2023 confirmam o caminho de recuperação efectuado nos últimos anos pela TAP”. “Recorde de receitas, ultrapassando a marca dos quatro mil milhões, margens operacionais robustas e resilientes, e uma clara trajectória de desalavancagem, confirmam a solidez financeira do Grupo”, completa.

Nos indicadores financeiros, a TAP apresentou um EBITDA de 871,6 milhões, com uma margem de 21%, sinais que traduzem a capacidade da companhia de gerar dinheiro pela sua operação e que representam uma melhoria de 113,4 milhões ou 15,0% em comparação com 2022. Já a liquidez da empresa fixou-se nos 789,4 milhões de euros, atingindo um rácio de 2,6x a dívida líquida, uma melhoria face aos 3,5x do final de 2022.

Em 2023, a TAP transportou 15,9 milhões de passageiros, mais 15,2% do que no ano anterior e 93% dos passageiros transportados em 2019, o último ano completo antes da pandemia. Os voos operados aumentaram em 11% e chegaram a 88% dos níveis pré-pandemia.

As receitas medidas pela multiplicação dos passageiros transportes com os quilómetros voados (RPK) cresceram 16% para os 5892 milhões de euros.

Em termos de rentabilidade da operação, o ASK – indicador “lugar-quilómetro”, que mede o número de lugares à venda multiplicados pelos quilómetros voados – cresceu 14,9% para os 45.960 milhões de euros. Já o PRASK – indicador que avalia as receitas obtidas por passageiro em relação ao “lugar-quilómetro” – aumentou face a 2022 em 9,1% para os 7,30 cêntimos e subiu 31,5% em relação a 2019.

O CASK, custos operacionais divididos por lugar quilómetro, cresceu em 3% para 7,25 cêntimos, embora excluindo o combustível o aumento tenha sido de 104% para os 5,14 cêntimos (mais 10% face a 2019). Os custos operacionais recorrentes foram de 3829,0 milhões, mais 18,3% do que em 2022.

Ainda numa comparação com o pré-pandemia, a capacidade da companhia superou os níveis de 2019 e atingiu os 101% mais 14,9% do que no ano anterior, ao passo que o load factor (número total de passageiros dividido pelo lugar-quilómetro) cresceu 0,8 pontos percentuais para os 80,8%, uma melhoria de 0,7 pontos percentuais também face a 2019.

Ainda assim, no quarto trimestre do ano passado, este indicador sofreu uma ligeira quebra de 4,7%, assim como o PRASK (-5,7%), um desempenho operacional negativo que fez com que este trimestre se tenha traduzido num prejuízo de 26,2 milhões (face ao lucro de 156,4 milhões do período homólogo) e travado um resultado anual ainda mais histórico.

No mesmo comunicado, Luís Rodrigues destaca também “o aumento da pontualidade e da regularidade na segunda metade do ano, bem como do NPS (que mede o índice de satisfação do Cliente) e acrescenta ainda que a “assinatura dos novos acordos de empresa confirma o reconhecimento e o compromisso perante os nossos trabalhadores”, deixando no entanto um alerta: “2024 será um ano desafiante que testará o foco da organização, para o qual necessitamos do compromisso de todos”.