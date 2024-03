Descoberta aldeia com mais de três mil anos preservada de forma surpreendente

Escavações de 2015 e 2016 descobriram “a melhor povoação pré-histórica” da Grã-Bretanha, do período da Idade de Bronze. Um incêndio e as condições do local preservaram vários dos achados.

Uma tigela de papa meio comida com uma colher de madeira, caixotes do lixo comuns e um colar decorativo feito de âmbar e contas de vidro são apenas alguns dos vestígios extraordinariamente bem preservados de uma aldeia do final da Idade do Bronze, descoberta no Leste de Inglaterra. Foi apelidada de “Pompeia da Grã-Bretanha” e é uma “cápsula do tempo” da vida numa aldeia há quase 3000 anos.