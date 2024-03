ICNF diz que ruído do Rock in Rio não afectará aves do Tejo, mas há quem conteste

Poderão existir alguns impactos negativos, mas nada que justifique preocupações de maior. O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) não vê razões para colocar em causa a realização do Rock in Rio Lisboa no Parque Tejo-Trancão, nos dias 15, 16, 22 e 23 de Junho, por considerar que os níveis de ruído provocados pelo festival de música não irão pôr em perigo as aves do estuário do Tejo. Tal apreciação está incluída num parecer que a entidade pública elaborou a pedido da Câmara Municipal de Lisboa, depois de se terem ouvido algumas vozes suscitando dúvidas sobre a matéria aquando do anúncio, em Outubro passado, de que o evento se iria deslocar do Parque da Bela Vista, em Marvila, para a área ribeirinha.

