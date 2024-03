Por cascatas e miradouros, da terra ao céu, Mondim de Basto “abre asas”

CM Mondim de Basto/ Colors in the Sky / Parapente de Basto

É a terceira edição do "Abre asas até Mondim", iniciativa que desafia os visitantes a descobrir este concelho de Vila Real. Um desafio que passa pela descoberta do património natural, gastronómico e cultural locais, desde as icónicas quedas de água a 400m das Fisgas de Ermelo, na serra do Alvão, ao alto do Santuário da Senhora da Graça, onde termina uma das etapas da volta a Portugal em bicicleta, passando pela carne maronesa DOP (Denominação de Origem Protegida) até ao pão de ló húmido.

A iniciativa decorre durante o mês de Abril e quer esbater a sazonalidade do turismo através da natureza, desporto, música e gastronomia. Neste mês, haverá um vasto número de "actividades que convidam as pessoas a visitar o concelho de Mondim de Basto nesta altura do ano, em que, efectivamente, existe uma maior carência do número de visitantes", disse à Lusa o presidente da Câmara, Bruno Ferreira.

O programa inclui caminhadas, passeios de mota e de todo o terreno, trilhos de bicicleta, canoagem, "rafting" e "canyoning", parapente (na Senhora da Graça) e o "trail" Fisgas de Ermelo.

Na terceira edição do "III Rock no Favo" pode contar-se com os concertos de Rita Redshoes, Trabalhadores do Comércio e TT Syndicate.

De olho nas Fisgas de Ermelo

Nos dias 26, 27 e 28 de Abril decorre o Fim de Semana Gastronómico, realizado em conjunto com a Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Nas caminhadas, até se pode juntar o vinho verde ao passeio: no dia 14, a caminhada é com "Sabores e Paisagens de Atei: entre solares e vinhedos" e inclui uma prova de vinhos verdes e de iguarias tradicionais, ao mesmo tempo que dá a conhecer as paisagens da sub-região de Basto e solares históricos desta região.

A caminhada é organizada pela empresa Por Trilhos, criada há seis anos pelo casal Carla Costa e Fernando Portilho que, depois de 25 anos na cidade do Porto decidiu regressar às origens em Mondi. Uma empresa de turismo criativo que quer "criar experiências diferenciadoras": "Não havia oferta na altura e, de facto, Mondim tem um património natural incrível e faltava alguém que pudesse mostrá-lo aos visitantes", afirmou à agência Lusa Carla Costa.

Aldeia de Pardelhas

O projecto começou com trilhos temáticos como o do pastor ou da maronesa que revelam a região ao mesmo tempo que dão a conhecer a quem os visita estas raças, estas profissões e a sua importância para a região. Os programas de cicloturismo, com bicicletas eléctricas, são mais recentes.

Para Carla Costa, o grande desafio é o mercado internacional. "O nosso objectivo é trabalhar o mercado internacional para quebrar sazonalidade", salientou, apontando como épocas com mais procura as férias da Páscoa e os meses de Julho e Agosto.

Já a Associação Mondim Atletismo (AMA) organiza o "trail" Fisgas de Ermelo no dia 21 de Abril. Luís Cerqueira, dirigente da AMA, disse que esta iniciativa tem tido uma procura crescente e prevê que, nesta edição, sejam cerca de mil os participantes na caminhada e no "trail" que, este ano, faz parte do campeonato internacional. A maior parte dos que se inscrevem vem de fora deste território e do estrangeiro (Itália e Espanha).

"Os atletas esgotam sempre as inscrições", sublinhou, apontando a particularidade do trajecto levar os participantes às cascatas que são consideradas uma das maiores da Península Ibérica.