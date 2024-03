Madonna vai dar um concerto gratuito na praia de Copacabana para um milhão de pessoas

O único concerto da digressão Celebration Tour da cantora norte-americana Madonna a passar pela América do Sul será gratuito, anunciou esta segunda-feira a organização. Marcado para 4 de Maio, espera-se a concentração de um milhão de pessoas na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A Celebration Tour, que em Novembro de 2023 passou pela Altice Arena, em Lisboa, é considerado "o maior show da cantora de todos os tempos" e celebra 40 anos de carreira da estrela pop.

Os rumores sobre o concerto têm vindo a circular desde o início de Março, levando a um aumento das reservas de hotéis. "Vamos realizar o maior evento da história na música pop. Para a cidade, é um impacto gigantesco na economia e turismo. Só com o 'zumzumzum' os hotéis lotaram. Vai ser espectacular para a cidade, será a nossa imagem para o mundo inteiro", disse a secretária de turismo municipal do Rio de Janeiro, Daniela Maia, citada na imprensa local.

Os organizadores, que não adiantaram detalhes sobre o evento, explicaram apenas que colocarão 16 torres de altifalantes na icónica praia de Copacabana.

Este será o concerto do regresso da cantora, agora com 65 anos, ao Brasil. Em 2008, Madonna actuou no estádio do Maracanã, também no Rio de Janeiro, para um público de 70 mil pessoas.