Não foi exactamente um concerto, foi uma história de vida, foi “Madonna: O Musical”

Na Altice Arena, Madonna contou todo o seu percurso, disse trazer Lisboa no coração. 40 anos de carreira num espectáculo montado com rigor e cuidadosamente coreografado, mas a que pareceu faltar algo.

Eram 21h30 e, nos corredores da Altice Arena, em Lisboa, decorria uma discussão conjugal. O marido tentava que a mulher não se escapasse em direcção à escadaria e esta, zangada, reclamava. “Já passou mais de uma hora, mas quem é que ela pensa que é? É por ser a Madonna?”. Sim, era por ser Madonna e Madonna, no momento em que celebra o 40.º aniversário da sua carreira na digressão The Celebration Tour, pode dar-se a estas liberalidades. De resto, é certo que o concerto estava anunciado para as 20h30, mas o atraso não era bem atraso. Madonna entraria em palco às 22h, ou seja, cumprindo escrupulosamente a hora e meia passada desde o horário anunciado para início do concerto, tal como fizera, por exemplo, a semana passada em Barcelona.