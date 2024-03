Trump com vitória em tribunal é autorizado a pagar caução mais baixa em processo de fraude

Um tribunal de recurso de Nova Iorque autorizou, esta segunda-feira, o antigo Presidente dos EUA a pagar uma caução de 175 milhões de dólares (cerca de 161 milhões de euros), num processo de fraude civil, quando a sentença original o obrigava a pagar um valor muito superior, de 454 milhões de dólares.

A decisão de um painel de cinco juízes do tribunal de recurso é uma" vitória crucial e inesperada para o antigo Presidente", escreve o jornal The New York Times. Se o tribunal tivesse negado o pedido da equipa de Donald Trump, o candidato republicano às eleições de Novembro correria o risco de perder o controlo sobre as suas contas bancárias e, eventualmente, poderia ver arrestada algumas das suas propriedades. Donald Trump tem agora dez dias para concretizar o pagamento e, segundo escreve o diário norte-americano, que cita fontes próximas do republicano, o antigo Presidente terá capacidade financeira para cumprir esse requisito.

Trump foi, esta segunda-feira, ouvido num caso de falsificação de documentos relacionados com os supostos pagamentos feitos para silenciar a estrela de filmes para adultos Stormy Daniels, antes das eleições de 2016, com quem Trump terá mantido uma relação. O republicano é acusado de 34 crimes de falsificação de documentos.