Valentino cancela desfiles de Junho após saída de Pierpaolo Piccioli

A casa de moda italiana Valentino anunciou, nesta segunda-feira, que não apresentará os seus desfiles de moda masculina e de alta-costura em Junho, na sequência da saída do seu director criativo Pierpaolo Piccoli.

O grupo disse na sexta-feira que tinha chegado a acordo com Piccioli para terminar a sua colaboração, acrescentando que uma nova “organização criativa” seria anunciada em breve.

“Na sequência do último anúncio organizacional relativo à direcção criativa da maison, a Valentino confirma que não apresentará os seus próximos desfiles de moda masculina e de alta-costura em Junho de 2024”, afirmou o grupo num comunicado na segunda-feira.

“A criatividade continuará a liderar a empresa como um pilar fundamental, dando forma a novas colecções futuras...”, acrescentou-se.

Na segunda-feira, a publicação especializada em moda WWD informou que o antigo director criativo da Gucci, Alessandro Michele, estava a negociar com a Valentino para assumir o papel deixado por Piccioli, citando fontes do mercado.

O jornal italiano La Repubblica afirmou na segunda-feira que o contrato com Michele já tinha sido assinado durante o fim-de-semana, citando fontes próximas do mesmo.

A Valentino recusou-se a comentar, enquanto Michele não pôde ser imediatamente contactado para comentar.

O grupo de luxo francês Kering, que detém a Gucci, comprou no ano passado uma participação de 30% na Valentino ao fundo de investimento Mayhoola do Qatar, com uma opção de compra do restante em cinco anos.