James não vê a família há 11 anos. Um grupo de estudantes angariou o dinheiro para a viagem

James Mogaji é mais do que um segurança na Universidade de Providence, no estado de Rhode Island, EUA. É, relatam os estudantes, um sorriso acolhedor e uma porta aberta para dois dedos de conversa, durante os quatro turnos nocturnos que faz por semana. Por isso, os jovens trataram de arranjar forma de lhe retribuir: angariaram fundos para que Mogaji, um nigeriano a viver nos EUA há 11 anos, viaje até à sua terra natal e visite a sua família.

A surpresa, feita a 7 de Março, deixou o segurança em lágrimas, com os meios de comunicação social norte-americanos e a Internet a derreterem-se perante a iniciativa dos jovens. “Esta noite, conseguimos oferecer ao James dinheiro suficiente para ele viajar para a Nigéria e visitar a sua família em Junho”, escreveu o caloiro de Finanças Brandon Reichert na plataforma de angariação de fundos GoFundMe.

Numa publicação no TikTok, vê-se o estudante do segundo ano de Psicologia e Marketing Daniel Singh, Reichert e outros colegas de residência a fazerem a oferta a James Mogaji​. “Há algum tempo, disseste-nos que querias ir à Nigéria ver a tua família, que não vês há muito tempo, por isso juntámo-nos e espalhámos a palavra, e criámos um GoFundMe porque cuidamos dos nossos, porque é isso que fazemos na Universidade de Providence”, ouve-se Singh, um jovem do Bronx, Nova Iorque, que chegou à universidade com uma bolsa de mérito. “Desde que estou aqui, eles fizeram isso por mim, nós fizemos isso uns pelos outros, por isso agora estamos a fazer isso por ti. Fazes parte da família, por isso a nossa prenda para ti é uma viagem à Nigéria.”

@lkquinnco ??please stop and take the time to watch and share this amazing display of unrelenting kindness and humanity at its best.?? now time for MY BRAGGING- My best friend Jess Reichert son Brandon is the most incredibly kind, thoughtful and generous soul. (Apple doesn't fall far from the tree) I am once again blown away by Brandon's God Given gift of always doing the right thing and recognizing what is truly important in this world- LOVE and KINDNESS. Brandon started a Gofundme for his overnight security guard James at his dorm building at Providence College. James has been wanting to visit his family in Nigeria for a long time, and Brandon along with all of the amazing students on his floor at PC began to raise money for James to get him home. Today they presented him with the trip. This act of kindness shows us all, that we are more alike than not.

O anúncio deixou o segurança, que se deixa cair de joelhos no chão, a chorar, em estado de choque. “Isto foi inesperado”, diz James Mogaji aos alunos no vídeo. “Não sei como vos posso agradecer. Rezo do fundo do meu coração para que Deus continue a proteger-vos e a garantir que atinjam os vossos objectivos.”

A angariação de fundos na plataforma GoFundMe foi criada a 29 de Fevereiro por Brandon Reichert. O objectivo era juntar dinheiro suficiente para que James pudesse viajar até à Nigéria e ver a sua família, da qual está afastado há 11 anos, explicando o quão especial é o segurança da sua universidade. “Para aqueles que não conhecem o James, ele é verdadeiramente uma das pessoas mais simpáticas que alguma vez irão conhecer. Cumprimenta toda a gente com um sorriso e gosta sempre de conversar, independentemente da hora da noite em que o encontremos.”

E a Internet respondeu: em apenas 24 horas, os estudantes reuniram três mil dólares (o valor de uma viagem de ida e volta Providence-Lagos) e, no final, foram amealhados 30.360 dólares (28.082 euros). Entretanto, Reichert informou que todos os donativos recebidos “serão entregues ao James no final do ano lectivo, em Maio, para financiar outra viagem”.