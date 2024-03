Morreu Eduardo “das Conquilhas”, fundador da afamada marisqueira na Parede

“Hoje o meu e nosso pai deixou-nos. Partiu nos nossos braços, com todo o amor e carinho com que sempre nos deu e recebeu”, anunciou este domingo o filho, Ricardo Santos, nas redes sociais do restaurante que Eduardo fundou em 1965. Tinha 93 anos.

“Vamo-nos lembrar muitas vezes da alegria que nos passava nas suas risadas e do vinho do Porto com que brindávamos nos momentos queridos”, escreve na nota que recorda um homem “querido por milhares de clientes”, que “sempre vinham à procura dele para o cumprimentar”. “Quem se lembra do amor com que o meu pais distribuía os chocolates pelas crianças?”

Eduardo Santos fundou o restaurante Eduardo das Conquilhas em 1965, marisqueira que se tornaria casa histórica da Parede, concelho de Cascais, afamada pelo marisco fresco e pratos de cozinha tradicional portuguesa. No ano passado, o artista Mário Belém, cliente “desde miúdo” do restaurante, criou um mural “da altura de um prédio de três andares, vizinho ao restaurante e ao pé da estação de comboios” em homenagem a Eduardo, noticiava então A Mensagem.

O espaço vai “estar encerrado nos próximos dias”. O velório de Eduardo Santos decorre na igreja da Parede, a partir das 15h desta segunda-feira, com missa de corpo presente agendada para terça-feira, dia 26, às 11h. “Seguirá depois para Barcarena”, acrescenta o comunicado nas redes sociais.