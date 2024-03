Um PS acha que “há vida para lá do excedente”, o outro PS não

A frase politicamente mais interessante deste sábado foi a do presidente do PS, Carlos César, a falar como “se não fosse presidente do PS”, uma vez que sendo, como é, presidente do PS, a declaração que decidiu fazer à entrada para a comissão nacional do partido é partidariamente incorrecta: “Espero que o excedente [orçamental] não seja um excesso.”

