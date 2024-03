Gestão por objectivos atenua impacto negativo do teletrabalho na carreira

Impacto do trabalho à distância no desenvolvimento das carreiras começa a ser uma preocupação. Especialistas alertam que a gestão tem de se adaptar a estes novos regimes.

Há vários riscos associados à generalização do teletrabalho: o isolamento, o stress, a disponibilidade permanente, a degradação do trabalho em equipa, o acentuar das desigualdades de género ou eventuais quebras na produtividade. Uns têm vindo a confirmar-se, outros nem tanto. Recentemente, nos Estados Unidos, alguns inquéritos a trabalhadores dão conta de um novo risco relacionado com o impacto negativo do trabalho à distância no desenvolvimento da carreira.