Empresas adoptam regime híbrido de trabalho com incentivos à presença no escritório

O trabalho híbrido veio para ficar. Cientes dos desafios, as empresas estão a apostar em medidas que incentivam a ida ao escritório com espaços mais atractivos ou até com pequeno-almoço grátis.

Depois do “teletrabalho forçado” por causa da pandemia e da resistência inicial, os modelos híbridos estão a ganhar expressão em Portugal e dificilmente haverá retorno. É para aí que apontam as estatísticas mais recentes – que dão conta de um aumento de 20% do número de pessoas que combinam trabalho remoto com trabalho presencial –, tal como um inquérito feito pelo PÚBLICO a 12 grandes empresas nacionais e multinacionais que, na sua maioria, aplicam este modelo. Ainda assim, cientes dos desafios do trabalho remoto, algumas empresas estão a tomar medidas para incentivar a presença dos trabalhadores no escritório.