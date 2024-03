Segunda na TV: Xuxa, Mínimos e os apóstolos

CINEMA

O Fundador

Cinemundo, 13h10

Filme biográfico sobre a origem da McDonald’s, com argumento de Robert Siegel, realização de John Lee Hancock e interpretações de Patrick Wilson, Laura Dern, Linda Cardellini e Michael Keaton.

Nos EUA dos anos 1950, Raymond Alexander Kroc é um caixeiro-viajante que vende batedeiras. Um dia, recebe uma grande encomenda dos irmãos Richard e Maurice McDonald, que abriram uma hamburgueria inovadora. Kroc acaba por comprar o negócio e transformar um pequeno comércio familiar num império de fast food.

Chile, 1976

RTP2, 22h55

O ano é 1976. O Chile vive sob a ditadura do general Augusto Pinochet, que se prolongará até 1990. Enquanto o marido, filhos e netos vão chegando e partindo, Carmen (Aline Küppenheim) passa o Inverno na casa de praia da família, para supervisionar umas obras de remodelação.

A sua vida, até aí tranquila, é virada do avesso quando acede ao pedido do padre da vila (Hugo Medina) para acolher um jovem rebelde (Nicolás Sepúlveda) que está ferido e é procurado pelas autoridades. Estreia em realização da argentina Manuela Martelli, que escreve o argumento com Alejandra Moffat, este filme de 2022 teve a sua estreia na secção Directors’ Fortnight de Cannes.

SÉRIE

A.D.: Reino e Império

RTP1, 23h43

Estreia. Todos os dias, até à véspera da Páscoa, há episódio duplo desta produção norte-americana de teor religioso. Funciona como sequela de outra série, A Bíblia (e do respectivo filme, O Filho de Deus), que tinha Diogo Morgado como protagonista. Ao longo de 12 episódios, A.D.: Reino e Império descreve os desafios que, depois da crucificação e ressurreição de Cristo, os apóstolos enfrentam para espalhar a palavra do profeta e lançar os alicerces de uma nova igreja.

DOCUMENTÁRIOS

Duplas à Portuguesa

RTP2, 15h36

Reposição da série documental descrita pela RTP como um conjunto de “histórias de grandes figuras que marcaram Portugal e da alma gémea que as inspirou (....), de forma rigorosa, mas descontraída, livre e sempre que possível bem-humorada”. A relação de Sá Carneiro e Snu Abecassis ocupa o primeiro dos 13 episódios. São emitidos diariamente, à excepção do fim-de-semana.

Xuxa - O Documentário

Globo, 22h30

A propósito do 61.º aniversário de Xuxa, celebrado a 27 de Março, a Globo emite, entre hoje e quinta-feira, esta docussérie em quatro partes sobre a apresentadora brasileira que marcou gerações de “baixinhos”. Promete não fugir a “abordar assuntos mais sensíveis”, nas entrevistas conduzidas por Pedro Bial, e contemplar “revelações inéditas e reencontros exclusivos”. A própria, citada pela Globo, diz que “o documentário é como um raio-X, uma grande homenagem em vida”.

CULINÁRIA

Os Segredos da Tia Cátia

24Kitchen, 21h

O tomate é o ingrediente escolhido para dar início à 16.ª temporada do programa servido por Cátia Goarmon. Recheada de novas receitas de pratos e sobremesas, esta fornada de episódios será temperada pela presença de convidados como os chefs Miguel Mesquita e Carlos Afonso, o cantor Jorge Guerreiro, a vencedora do Masterchef Portugal Sahima Hajat ou o apresentador Júlio Isidro. Para saborear de segunda à sexta.

INFANTIL

Mínimos (VP)

Disney Channel, 10h55

Os mínimos são uma comunidade de incontáveis seres pequenos, amarelos e doidos por bananas, cujas vidas só fazem sentido se servirem um vilão. Com Gru encontraram a simbiose perfeita. Mas nem sempre foi assim.

Assinado por Pierre Coffin e Kyle Balda, este filme narra a sua longa busca por um amo, fosse um tiranossauro, Napoleão ou o Drácula, até se deixarem seduzir, nos anos 1960, pela maquiavélica Scarlett Overkill. Soraia Chaves, César Mourão, Herman José e Vasco Palmeirim emprestam as vozes à versão portuguesa.

O Disney Channel aproveita as férias escolares para emitir outros filmes deste universo. Hoje, às 20h50, passa Gru - O Maldisposto; amanhã, é a vez da sequela, às 10h55, e do terceiro capítulo, às 20h50, com repetições nos próximos dias.