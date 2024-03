A escolha de outra foto em contexto eleitoral

Na semana passada, abordei a questão da escolha de uma fotografia para a capa do jornal do dia 20 de Fevereiro, que retratava o final do debate entre os líderes do PS e do PSD. Pedro Nuno Santos aparecia em pé a caminhar para o centro do palco, enquanto Luís Montenegro surgia ainda sentado, numa posição de subalternidade face ao adversário.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt