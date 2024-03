Guterres foi à fronteira com Gaza denunciar o “ultraje moral” do bloqueio à ajuda humanitária

António Guterres foi este sábado à fronteira do Egipto com a Faixa de Gaza para ver com os seus próprios olhos a longa fila de camiões com ajuda humanitária que Israel insiste em não deixar entrar através do posto de Rafah,​ e, perante o cenário que encontrou, não poupou críticas ao Governo de Benjamin Netanyahu. “Isto é mais do que trágico. É um ultraje moral”, disse o secretário-geral das Nações Unidas, para quem chegou a altura de Israel assumir um “compromisso irrevogável” que garanta o acesso humanitário sem restrições a toda a Faixa de Gaza.

