Estrangeiros compram quase 30% das casas no Algarve

Os compradores internacionais continuam a representar uma fatia pouco significativa do mercado imobiliário português, mas o seu peso sobre as transacções habitacionais é cada vez maior, sobretudo em algumas regiões. O Algarve é o caso mais paradigmático disso mesmo, com os estrangeiros a comprarem perto de 30% das casas e a responderem por quase 40% do montante total transaccionado nesta região. Já em Lisboa os estrangeiros ainda pesam pouco sobre o mercado imobiliário, mas são eles que, em parte, mais contribuem para a subida de preços, ao pagarem quase o dobro do que, em média, os nacionais pagam pelas casas.

