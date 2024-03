Os Senhores apresentam o seu álbum de estreia, Sr. Saraiva, ao vivo no Porto

Marcado para Fevereiro e adiado por motivos de saúde, o concerto da banda Os Senhores realiza-se este domingo no Novo Ático do Coliseu Porto, às 19h. No palco, o Sr. Saraiva.

Pode parecer trocadilho, mas não é: Os Senhores, nome de grupo, apresentam Sr. Saraiva, nome de disco. Com uma curiosidade adicional: já se chamaram Mr. Smith. Uma ronda de senhores, que estrearam esse álbum na última edição do Festival Super Bock em Stock, em Lisboa, em Novembro de 2023, marcando dois concertos para Fevereiro este ano: ainda em Lisboa, no Rock Station, dia 23; e no Porto, no Novo Ático, dia 25.