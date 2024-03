UTAD homenageia Silva Peneda, um homem com uma “dedicação exemplar à causa pública”

Cerimónia teve Valente de Oliveira e Ramalho Eanes como padrinhos e teve na assistência boa parte do Conselho de Ministros do primeiro Governo de Cavaco Silva, em 1985

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) conferiu na tarde desta sexta-feira o título de doutor honoris causa a José Silva Peneda, que o Presidente da República exaltou como uma pessoa com um “trabalho incansável” e sempre dedicado à “causa pública. Marcelo Rebelo de Sousa enviou o seu elogio através de uma mensagem, mas na aula magna da universidade não faltaram as presenças de várias personalidades da área do PSD, muitas das quais integraram o primeiro Governo de Cavaco Silva, como o próprio José Silva Peneda: Marques Mendes, Miguel Cadilhe, Valente de Oliveira, o padrinho do doutorado, para lá de Manuela Ferreira Leite, Isabel Mota ou Rui Rio.