“Choque fiscal” proposto pela AD em risco com regras mais restritivas da UE

Os planos traçados pela Aliança Democrática (AD) de corte dos impostos em simultâneo com a introdução de medidas de agravamento da despesa podem esbarrar nas novas regras orçamentais da zona euro, que irão condicionar até onde é que o futuro executivo pode ir já na proposta de Orçamento do Estado para 2025 (OE2025). Neste P24 ouvimos o subeditor de Política do PÚBLICO, David Santiago.

