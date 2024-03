Art Journey: Sete relógios que são sete reinterpretações de obras dos museus Tate

No horizonte desenha-se a silhueta de Londres, com a Catedral de São Paulo em primeiro plano. Acaba de anoitecer e o Tate Modern, o mais famoso museu de arte contemporânea da Europa, está vazio. É impactante o silêncio da arte, sem turistas a acotovelarem-se para ver (e fotografar) as obras de Marcel Duchamp, Jackson Pollock ou Andy Warhol. Não foram essas que viemos ver, mas sim as menos “óbvias” que a Swatch transformou em sete “obras-primas para o pulso”, dando continuidade ao projecto Art Journey.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt