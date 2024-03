Vila Baleira abre novo hotel em Porto Santo

O grupo Vila Baleira Hotels & Resorts conta com quatro hotéis, dispondo de 504 quartos no total, 418 em Porto Santo e 86 no Funchal.

Uma suíte com vista para o Atlântico e para o Ilhéu da Cal, 32 villas e 16 quartos deluxe superior. O Grupo Vila Baleira Hotels & Resorts anunciou para o Verão a abertura de uma nova unidade para a ilha de Porto Santo, o Vila Baleira Village.

Trata-se da quarta unidade do grupo e a terceira em Porto Santo. “Estamos muito satisfeitos com o fecho deste negócio, visto que com este novo investimento teremos um novo conceito em Porto Santo. O Vila Baleira Village vem complementar as três unidades que temos neste momento no grupo e estamos certo que será mais um marco para o crescimento sustentável" do grupo”, destacou Gonçalo Teixeira, administrador da empresa.

Esta unidade está localizada na primeira linha de praia do Porto Santo, a 400 metros da praia, a 4,5 quilómetros do centro da cidade e a 6km do aeroporto.

Vila Baleira Village DR Vila Baleira Village DR Vila Baleira Village DR Vila Baleira Village DR Vila Baleira Village DR Fotogaleria Vila Baleira Village DR

As 32 villas contam com uma dimensão de 52m2, cozinha totalmente equipada, sala e quarto. No edifício principal, no primeiro piso, localizam-se os 16 quartos e a suíte, bem como uma sala de animação para crianças, ginásio, SPA, bar e restaurante, que dispõe também de uma esplanada, piscina e jardim exteriores.

Com a abertura desta nova unidade, o grupo Vila Baleira Hotels & Resorts soma quatro hotéis, dispondo de 504 quartos no total, 418 em Porto Santo e 86 no Funchal.