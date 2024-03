D. Fernando Paiva é o novo bispo de Beja e agradece ao Papa “confiança depositada”

O novo bispo de Beja, Fernando Paiva, nomeado esta quinta-feira pelo Papa Francisco, agradeceu ao pontífice "a confiança" nele depositada para as novas funções, manifestando "disponibilidade inteira" para servir os fiéis da sua nova diocese. Fernando Paiva é o Vigário-Geral da diocese de Setúbal e sucederá no cargo o actual prelado, João Marcos.

"Tenho o desejo e a intenção de, assim que possível, a todos conhecer. Os primeiros tempos entre vós serão sobretudo tempos de escuta e de conhecimento das pessoas, das instituições, das situações", escreveu Fernando Paiva na primeira mensagem dirigida aos católicos de Beja, divulgada logo após ser conhecida a nomeação pelo Vaticano.

D. Fernando Paiva fez também questão de saudar o clero de Beja e os responsáveis das organizações de assistência social, fiéis leigos que colaboram e participam nas paróquias, nos movimentos eclesiais e nas várias obras de apostolado e pastoral, dirigindo ainda uma mensagem a "todos os que estão doentes, presos, isolados e em qualquer situação de sofrimento e maior vulnerabilidade".

"Já com uma antecipada saudade, dirijo uma palavra de saudação e gratidão a todos os diocesanos de Setúbal, leigos, religiosos e clérigos, de uma forma especial aos paroquianos de N.ª Sr.ª da Anunciada, aos colaboradores, utentes e aos membros dos Órgãos Sociais do Centro Social Paroquial. Uma saudação muito fraterna, amiga e cheia de reconhecimento aos meus irmãos do presbitério de Setúbal", escreveu ainda o novo prelado da diocese alentejana, que não esqueceu os quatro bispos da diocese de Setúbal: Manuel Martins, que o crismou, Gilberto Reis, que o ordenou, José Ornelas, que foi seu professor, e Américo Aguiar, que o encorajou.

O cardeal Américo Aguiar também já saudou do Vigário-Geral da sua diocese, sublinhando que é "o primeiro membro do presbitério sadino a assumir o múnus episcopal".

Fernando Paiva, de 61 anos, foi ordenado padre em 10 de Abril de 2005 e era, até agora, pároco de Nossa Senhora da Anunciada, em Setúbal, tendo sido nomeado em Dezembro de 2023 Vigário-Geral desta diocese, já pelo novo bispo sadino, o cardeal Américo Aguiar.

Natural de Oliveira, São Pedro do Sul, onde nasceu em 26 de Novembro de 1962, antes de entrar no Seminário, obteve a Licenciatura em Engenharia Electrotécnica, no Instituto Superior Técnico de Lisboa, tendo trabalhado posteriormente como profissional independente na área da Engenharia e como professor.

Membro do Colégio de Consultores e da Comissão Diocesana de Protecção de Menores e Pessoas Vulneráveis de Setúbal, o novo titular episcopal de Beja desempenhou também as funções de presidente da Comissão de Consulta de Apoio ao Bispo na Gestão do Fundo Diocesano do Clero setubalense.

Entre 2005 e 2017 desempenhou diferentes funções no Seminário Diocesano de Setúbal, primeiro como prefeito e ecónomo e, posteriormente, como vice-reitor.

Foi ainda responsável pelo acompanhamento dos padres novos e pela formação permanente do clero em Setúbal e membro do Conselho Presbiteral desde 2014.