Maló de Abreu caiu da lista do Chega e o seu número dois acabou eleito deputado

O agora eleito deputado do Chega pelo círculo da emigração Fora da Europa foi até ao início deste ano militante do PSD, tendo sido candidato deste partido neste círculo nas legislativas de 2022. Foi mesmo presidente da secção social-democrata na cidade brasileira de São Paulo. Manuel Magno Alves voltou a ser número dois neste círculo, agora na lista do partido de André Ventura, mas, com a saída do cabeça de lista, subiu a primeiro. É um influente membro da comunidade luso-brasileira no estado paulista, mas também já ocupou importantes cargos em diversas instituições brasileiras. Não é activo na política brasileira, mas é conhecido por ser apoiante de Jair Bolsonaro.

