Um Governo, uma maioria, um Presidente: Marcelo e Montenegro tentam viver sonho de Sá Carneiro

O Presidente da República tem melhores relações com o primeiro-ministro indigitado do que tinha com Rio e Passos. É esperado um papel de Marcelo na gestão política do Orçamento do Estado para 2025.

Depois de uma lua-de-mel com António Costa, que quase acabou numa lua de fel, Marcelo Rebelo de Sousa terá agora um interlocutor em São Bento com quem tem, à partida, muito boas relações, melhores do que tinha com Rui Rio e com Passos Coelho, os dois anteriores líderes do PSD.