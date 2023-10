Os irritantes entre Marcelo e Costa agitam uma coabitação “paciente e duradoura”

Ao lado do primeiro-ministro, o Presidente da República discursa esta quinta-feira nas comemorações do 5 de Outubro, após um ano de desencontros entre palácios.

Desde que há um ano, nas comemorações do 5 de Outubro, o Presidente da República apontou “erros e contradições” na governação, que a tensão com o primeiro-ministro subiu de tom e se tornou indisfarçável, sobretudo a partir da crise política com o ministro João Galamba em Maio passado. Depois de assumidas as divergências em torno de medidas sobre habitação e recados trocados sobre o Conselho de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa faz esta quinta-feira de manhã um discurso, ao lado do primeiro-ministro, para assinalar os 113 anos da implantação da República. Apesar dos “irritantes” entre os dois, a coabitação entre Marcelo e Costa é “paciente e duradoura” nas palavras do Presidente, mas já avisou que não está garantida em futuros ciclos políticos.