Os riscos do quanto pior, melhor

Os próximos meses vão ser um festim de greves. Entrámos num tempo em que se acha que o dinheiro do Estado é infinito e vai ser nas greves que o PCP e o BE vão querer fazer prova de vida.

Indagar sobre as causas que levaram mais de um milhão de portugueses a votar num partido anti-sistema tornou-se um desporto nacional depois do choque do 10 de Março. Um exagero. Essas causas, já se sabe, são muitas. Por vezes nítidas, outras vezes difusas, dominadas por percepções que não resistem ao teste da realidade ou, quantas vezes, inventadas para servir de válvulas às frustrações ou ressentimentos pessoais com que se fazem as vidas das pessoas.