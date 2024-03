Fraudes e fundos europeus. Mais um dia normal na República

É verdade que nunca tivemos petróleo. Mas tivemos o ouro do Brasil no séc. XVIII, quando começámos a divergir acentuadamente dos outros países europeus. E agora temos o ouro de Bruxelas.

Há vários anos que o académico Nuno Palma tem vindo a aplicar a tese da maldição dos recursos a Portugal, não só para averiguar as causas históricas do atraso do país, mas também para explicar os constrangimentos actuais ao seu desenvolvimento. O livro que publicou no final do ano passado – intitulado As Causas do Atraso Português – está a revelar-se um enorme sucesso editorial, o que é óptimo para a educação da pátria. Contudo, ainda há muito trabalho a fazer para que a ideia central de Nuno Palma entre na cabeça das pessoas, porque não é fácil convencer alguém que ganhar o Euromilhões à sexta-feira pode, de facto, ser uma péssima notícia.