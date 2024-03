Independentista galesa é a mais jovem a chegar à Câmara dos Lordes. E quer aboli-la

Com uma média de idades a rondar os 71 anos, a Câmara dos Lordes do Reino Unido prepara-se para receber a sua mais jovem representante. Aos 28 anos, cumpridos há menos de uma semana, Carmen Ria Smith, ex-assessora parlamentar do partido independentista galês Plaid Cymru (O Partido do País de Gales), vai assumir um cargo vitalício na câmara alta do Parlamento britânico, uma instituição que, segundo a própria, devia ser abolida.

