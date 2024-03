Conselho Europeu inicia debate sobre mudança do paradigma de segurança e defesa da UE

O primeiro-ministro, António Costa, chega à sua última reunião do Conselho Europeu, esta quinta-feira, vindo de um derradeiro encontro com o secretário-geral da NATO: Jens Stoltenberg é o último líder a quem Costa quer agradecer pessoalmente a “boa colaboração” ao longo dos oito anos do seu mandato, particularmente depois de a guerra ter regressado ao continente, com a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

