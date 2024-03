Pela primeira vez, 60% dos pais partilharam licença parental com a mãe

Entre 1 de Maio de 2023, quando entrou em vigor a Agenda do Trabalho Digno, e 29 de Fevereiro de 2024, mais de metade dos casais decidiram partilhar a licença parental inicial, ultrapassando pela primeira vez a barreira dos 50%. Os dados solicitados pelo PÚBLICO ao Ministério do Trabalho e da Segurança Social mostram que 59,4% dos pais partilharam a licença de 150 ou de 180 dias com a mãe e ficaram, pelo menos, 30 dias com o seu bebé.

