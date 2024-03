Sexta na TV: Venom, Shirley e o Arquivo Oyneg Shabes

CINEMA

Venom

AXN, 22h

Apostado em retomar a carreira de repórter, Eddie Brock (Tom Hardy) investiga uma empresa de genética, quando é raptado e feito cobaia numa experiência simbiótica com um ser alienígena. Possuído por um parasita, transforma-se numa máquina de chacina descontrolada. Escrito por Scott Rosenberg, Jeff Pinkner, Kelly Marcel e Will Beall, com realização de Ruben Fleischer, o filme data de 2018 e baseia-se no simbiote da Marvel avistado no cinema pela primeira vez em Homem-Aranha 3.

O AXN mantém-se em personagem com Venom: Tempo de Carnificina, logo a seguir, às 23h47. Na sequela, dirigida em 2021 por Andy Serkis, Eddie volta ao jornalismo e entrevista um assassino em série, Cletus Kasady (Woody Harrelson), também ele possuído por uma entidade assassina denominada Carnage.

Terra Nova

RTP1, 23h30

Escrito e dirigido por Artur Ribeiro, inspira-se n’O Lugre de Bernardo Santareno para recuar ao Portugal dos anos 1930 e retratar a dureza da vida das comunidades piscatórias. A bordo de um bacalhoeiro, está prestes a começar mais uma campanha. Adivinha-se longa, tempestuosa e capaz de trazer à tona o melhor e o pior de qualquer homem do mar. Virgílio Castelo, Vítor Norte, Sandra Faleiro, Beatriz Barosa, João Jesus, João Reis, Pedro Lacerda, Maria João Falcão e João Catarré fazem parte do elenco.

A Última Tentação de Cristo

Star Movies, 1h09

A mais polémica história de Cristo no cinema. Foi realizada em 1988, com a mestria de Martin Scorsese (nomeado para o Óscar), segundo um guião de Paul Schrader, por sua vez baseado no romance homónimo de Nikos Kazantzakis. Willem Dafoe dá vida ao profeta atormentado pelo desejo de uma vida normal.

Shirley

Netflix, sexta-feira

Estreia. John Ridley, o oscarizado argumentista de 12 Anos Escravo, escreve e realiza este biopic sobre Shirley Chisholm (1924-2005), a primeira mulher negra a ser eleita para o congresso dos EUA, em 1968. Quatro anos depois, seria candidata à presidência. É nesta campanha que o filme se foca. Regina King, também ela oscarizada (melhor actriz secundária em Se Esta Rua Falasse) ocupa o papel titular, à frente de um elenco que também inclui Lance Reddick (numa das suas derradeiras actuações), Lucas Hedges, Brian Stokes Mitchell e Terrence Howard.

SÉRIE

Dar-te-ei Tudo Isto

RTP2, 11h57

Estreia-se uma minissérie francesa que verte para a televisão o romance da escritora espanhola Dolores Redondo, uma história de investigação criminal, segredos familiares e jogos de poder. Tudo começa quando Manuel recebe a notícia de que o marido, Aymeric, morreu num acidente de viação, em circunstâncias estranhas.

Além de devastadora, essa notícia será reveladora da vida secreta que Aymeric levava: era, por exemplo, gestor da empresa da família com a qual, supostamente, tinha rompido. Acontece que Manuel é, agora, o herdeiro desse património. É o início de uma espiral de intrigas, desconfianças, revelações e muito drama, para acompanhar em meia-dúzia de episódios emitidos diariamente (excepto ao fim-de-semana).

DOCUMENTÁRIOS

Herb Alpert Is…

TVCine Edition, 10h50

John Scheinfeld, documentarista ligado a Who Is Harry Nilsson (And Why Is Everybody Talkin’ About Him?), The U.S. vs. John Lennon ou Beautiful Dreamer: Brian Wilson and the Story of Smile, realizou, em 2020, este filme sobre o trompetista, compositor e produtor norte-americano Herb Alpert. A vida do músico, também conhecido pela filantropia e por ter co-fundado a A&M Records, é mostrada através de imagens raras e depoimentos de figuras como Burt Bacharach, Quincy Jones, Sting, Questlove ou Bill Moyers.

Quem Escreverá a Nossa História

RTP2, 22h49

Roberta Grossman assina esta adaptação da obra do historiador judeu Samuel Kassow sobre o Arquivo Oyneg Shabes. Após a ocupação da Polónia, os alemães isolaram a população judaica de Varsóvia num gueto. Nessa altura, intelectuais e pessoas comuns, guiados por Emanuel Ringelblum, começaram a documentar secretamente o que sabiam, viam e viviam, dentro e fora do gueto, assegurando que esse arquivo sobrevivia às atrocidades da guerra para testemunhar a verdade. Assim nasceu o importante compêndio de relatos e provas dos crimes nazis.